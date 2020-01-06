Рейнгольд: Ананидзе – непрофессионал. Но пожелаем ему успеха в Турции!

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6 января 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Жано Ананидзе, globallookpress.com, © Dmitry Golubovich

Спартаковец Жано Ананидзе сезон доиграет в турецком «Денизлиспоре» - отдан в аренду. Свое мнение об этом игроке высказал еженедельнику «Аргументы недели» чемпион СССР 1962-го года спартаковец Валерий Рейнгольд.

У Ананидзе есть хорошее качество – он техничный, но чего стоит его техника при малых скоростях и при малой самоотдаче! – сказал еженедельнику «Аргументы недели» чемпион СССР 1962-го года спартаковец Валерий Рейнгольд. - Когда он играл через «не могу», иногда вроде что-то получалось. Но именно «иногда». Когда я в первый раз увидел этого парня, мне стало ясно: из него футболиста не получится. И только по одной причине – нет характера, нет стержня, он не боец. И не надо придумывать никакие другие причины! Дело не в неправильных нагрузках, не в травмах и не в неправильном лечении. Настоящий профессионал должен знать свой организм, никакой врач, никакой физиотерапевт не может определить его истинное состояние. Если у тебя проблемы с задней поверхностью бедра, если у тебя короткие мышцы, значит, надо больше растягиваться, тщательнее готовиться к матчам, к тренировкам. Если прохладная погода, нужно разогреться дополнительно в помещении, чтобы подготовить свои мышцы к нагрузкам, растянуть их… Это все называется – профессионализм. А Ананидзе, получается, любитель! Эти люди подписывают контракт, получают большие деньги и спокойно садятся на бюллетень… Правильно, что уехал в Турцию. Может, там пригодится, может, там нагрузки будут поменьше, в чем я сомневаюсь. В современном футболе без скорости, без самоотдачи ничего не добьешься. Но пожелаем ему успеха!