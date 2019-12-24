Кадыров не сомневается в своей победе над Емельяненко

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24 декабря 2019, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов, фото: Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил свои шансы на победу в поединке против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, которого ранее сам вызвал на бой. Его слова приводит РИА Новости. Видео: Рамзан Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Отвечая на вопрос о возможном поединке с Емельяненко на ежегодной пресс-конференции в Чечне, он пояснил, что "на самом деле сделал это с иронией": "Пошла такая мода в спорте", - заметил Рамзан Кадыров.

Ранее, как уже сообщали АН, Кадыров опубликовал видеообращение, в котором вызвал Емельяненко на бой. Чеченский лидер отметил, что сейчас все его "вызывают" и он так же не намерен оставаться в стороне.

"Все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать... Я себя тоже считаю несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу", - заявил он.

Напомним, вызов главы Чечни не остался без ответа. В минувшую субботу, 21 декабря, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на видеоролик, опубликованный Кадыровым в соцсетях.