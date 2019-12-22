Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой

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22 декабря 2019, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

боец Александр Емельяненко, Dmitry Golubovich/Russian Look

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вечером в минувшую субботу, 21 декабря, отреагировал на новый вызов на бой – на сей раз он поступил от главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров опубликовал в соцсети Instagram видеозапись, в которой бросил вызов Емельяненко. Политик отметил, что пока не знает, в каком формате их встреча будет более зрелищной – по правилам бокса или ММА.

Александр ответил кратко: "Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат — Сила!".

Отметим, что в ноябре прошел бой Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым – он состоялся по правилам бокса. Новым соперником Александра должен стать боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.