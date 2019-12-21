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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Бышовец: Думаю, не было никакого конкретного предложения Дзюбе от «Интера»

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Бышовец: Думаю, не было никакого конкретного предложения Дзюбе от «Интера»
Анатолий Бышовец, фото соцсети

 На днях в СМИ появилось сообщение, что якобы миланский «Интер» сделал официальное предложение нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Свое мнение на этот счет высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

 

«Интер» сделал конкретное предложение Дзюбе? Однажды кто-то в прессе сказал, что, мол, Дзюба выжал из контракта с «Зенитом» максимум. И тогда я выразился так: главное, что теперь выжмет из Дзюбы «Зенит», - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. - Какой нужен Дзюба – тот, кто играл на чемпионате мира или такой, какой был в матчах против «Лейпцига» или Бельгии? Да, Артем себя хорошо проявил на чемпионате мира, сейчас много забивает, отдает в чемпионате России. Но наш чемпионат – это не та лакмусовая бумажка, по которой можно давать оценку игрокам и тренерам. Лакмусовая бумажка - Лига чемпионов, а здесь провал. Сегодня вряд ли Дзюба может составить конкуренцию в «Интере» и Лукаку, и Жиру, который переходит из «Челси». К тому же тренер Конте прекрасно знает Жиру – работал с ним. Думаю, не было никакого конкретного предложения Дзюбе, это просто вброс информации». 

ГБ

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