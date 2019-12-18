Бывший тренер Жиркова: Если бы Юра пришел в «Тамбов» – было бы здорово!

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18 декабря 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, ok.ru/fktambov68

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, в интервью еженедельнику «Аргументы недели» сказал, что вариант продолжения его карьеры в «Тамбове» весьма вероятный.

«Узнал, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым, вот если бы в «Тамбове» он хотя бы годик поиграл! Такие разговоры давно идут. Почему, нет! Было бы здорово! – сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков. – Но для этого надо, чтобы команда осталась в премьер-лиге. А Юра, мне кажется, не будет против. Тем более тренер Первушин – его старый знакомый. Вместе играли, сколько Сергей забил голов с юриных передач! Если бы еще и проблему стадиона решили – на каждом матче был бы аншлаг.

Стадион – больная тема. Да, конечно, его надо привести в оптимальное состояние, но что-то радикальное делать, типа разрушить и построить новый – это утопия. Есть определенные условия, которые не позволят это сделать. В частности, вода близко – на этом же месте раньше протекала река судоходная. А где-то еще новый строить – на это надо время и деньги… Но я просто задаю иногда себе вопрос: вот мы играем отборочный матч чемпионата Европы в Сан-Марино - помните, какой там стадион? - почему на таком можно играть, а на нашем «Спартаке» нельзя? Сейчас народ то не ходит на футбол, 10-15 тысяч – оптимальная вместимость. Почему не играть в Тамбове? Поляна – идеальная! Хоть сейчас выходи и играй. Супер! Самое главное – это поляна. Газон - это «станок» для футболистов, на котором он выдает результат. Главное – чтобы этот «станок» был в порядке, чтобы люди не убивались и грязь не месили.

Поляна у нас всегда была хорошая. Поэтому и качественный футбол показывали. Помню, приехал тульский «Арсенал», стадион был битком, и Мефодьевич – Кучеревский, тренер сказал: «Е мое! Ни раздевалок, ни денег у них нет, а вот поляна – идеальная!» Мы их хлопнули тогда 2:1.

Но сейчас ведь ушел футбол из Тамбова. В Саранск ведь не наездишься. И стадион простаивает. Дубль играет на Академии - на синтетике - и в манеже. А на «Спартаке» поле, как говорится, под парами. Агроном там мужик толковый. Подогрев есть, вышки поставили… Но столько недостатков понаписали! Раздевалки не соответствуют, стоянок для машин нет… Но главное ведь – поляна и безопасность болельщиков. Думаю, обеспечить безопасность для 10-12 тысяч - не проблема… Нужно, чтобы власти проявили какую-то инициативу – попросили РФС в порядке исключения разрешить играть «Тамбову» на родном стадионе».