Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Плющенко назвал реакцию со стороны Тутберидзе на его мнение о Загитовой хамской

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Плющенко назвал реакцию со стороны Тутберидзе на его мнение о Загитовой хамской
Евгений Плющенко, фото из соцсети

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катания среди мужчин Евгений Плющенко ответил на заявление тренерского штаба Этери Тутберидзе, подозревающего его в переманивании Алины Загитовой.


Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

После заявления 17-летней воспитанницы тренера группы Этери Тутберидзе Алины Загитовой о том, что она временно прерывает участие с соревнованиях, среди специалистов по фигурному катанию разгорелись нешуточные споры.

Свое мнение высказал и Евгений Плющенко, после завершения спортивной карьеры открывший школу фигурного катания своего имени. Его слова о том, что Алине Загитовой не хватает внимания тренеров, возмутило Этери Тутберидзе.

Штаб Тутберидзе обвинил Плющенко, что он переманивает подготовленных фигуристов, в том числе Загитову. 

Евгений Плющенко ответил на обвинение сразу, как только проснулся в воскресенье утром.   "Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока тихо!", - начал ответ легендарный фигурист. По словам Плющенко, ему понятно, что Алина Загитова - взрослый человек, достигший максимальных успехов в спорте, может самостоятельно принять решение.  Также фигурист отметил, что Тутберидзе может быть расстроена. Она, как спортивный менеджер, понесет потери с уходом Загитовой. Плющенко пишет в Инстаграм, что Этери Георгиевна хочет, чтобы ее называли тренером, но он знает - всю техническую прыжковую составляющую воспитанникам "тренерского штаба" ставит Сергей Дудаков. 

"Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе", — пишет Плющенко в обстоятельном, длинном ответе.  Евгений считает реакцию "тренерского штаба" Тутберидзе на его первый комментарий к заявлению Алины Загитовой хамским.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)15 Дек 2019 в 1:13 PST

Тутберидзе "наехала" и на легендарного тренера Татьяну Тарасову. "Уважаемая Татьяна Анатольевна" ... очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы", - обратилась наставница Алины Загитовой к Тарасовой. Татьяна Анатольевна никогда не скрывала особой любви к Евгении Медведевой. Но и к Алине Загитовой Тарасова относится с уважением и нежностью.

Бывший спортсмен и тренер Александр Жулин, подготовивший в свое время олимпийских  чемпионов Татьяну Навку и Романа Костомарова, считает, что Алине Загитовой нет смысла продолжать карьеру.

Роман Костомаров также считает, что Алине Загитовой стоит завершить карьеру

 

 

ИЧ

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан