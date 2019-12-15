Плющенко назвал реакцию со стороны Тутберидзе на его мнение о Загитовой хамской

//Спорт 13+

15 декабря 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Плющенко, фото из соцсети

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катания среди мужчин Евгений Плющенко ответил на заявление тренерского штаба Этери Тутберидзе, подозревающего его в переманивании Алины Загитовой.



Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

После заявления 17-летней воспитанницы тренера группы Этери Тутберидзе Алины Загитовой о том, что она временно прерывает участие с соревнованиях, среди специалистов по фигурному катанию разгорелись нешуточные споры.

Свое мнение высказал и Евгений Плющенко, после завершения спортивной карьеры открывший школу фигурного катания своего имени. Его слова о том, что Алине Загитовой не хватает внимания тренеров, возмутило Этери Тутберидзе.

Штаб Тутберидзе обвинил Плющенко, что он переманивает подготовленных фигуристов, в том числе Загитову.

Евгений Плющенко ответил на обвинение сразу, как только проснулся в воскресенье утром. "Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока тихо!", - начал ответ легендарный фигурист. По словам Плющенко, ему понятно, что Алина Загитова - взрослый человек, достигший максимальных успехов в спорте, может самостоятельно принять решение. Также фигурист отметил, что Тутберидзе может быть расстроена. Она, как спортивный менеджер, понесет потери с уходом Загитовой. Плющенко пишет в Инстаграм, что Этери Георгиевна хочет, чтобы ее называли тренером, но он знает - всю техническую прыжковую составляющую воспитанникам "тренерского штаба" ставит Сергей Дудаков.

"Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе", — пишет Плющенко в обстоятельном, длинном ответе. Евгений считает реакцию "тренерского штаба" Тутберидзе на его первый комментарий к заявлению Алины Загитовой хамским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)15 Дек 2019 в 1:13 PST

Тутберидзе "наехала" и на легендарного тренера Татьяну Тарасову. "Уважаемая Татьяна Анатольевна" ... очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы", - обратилась наставница Алины Загитовой к Тарасовой. Татьяна Анатольевна никогда не скрывала особой любви к Евгении Медведевой. Но и к Алине Загитовой Тарасова относится с уважением и нежностью.

Бывший спортсмен и тренер Александр Жулин, подготовивший в свое время олимпийских чемпионов Татьяну Навку и Романа Костомарова, считает, что Алине Загитовой нет смысла продолжать карьеру.

Роман Костомаров также считает, что Алине Загитовой стоит завершить карьеру