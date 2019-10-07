22-летний велосипедист умер за 100 метров до финиша

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7 октября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Итальянский велосипедист Джованни Яннелли умер после гоночного заезда. Молодой человек не смог доехать до финишной черты 100 метров. О трагедии сообщили в La Gazetta dello Sport.

22-летний велосипедист в конце заезда не смог справиться с управлением и упал с велосипеда, ударившись головой об установленное на трассе ограждение, передаёт РенТВ. Спортсмена экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому, однако спасти жизнь молодого человека врачам не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Отмечается, что отец Джованни Карло Яннелли занимает должность вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.