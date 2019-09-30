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30 сентября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Футболисты московского "Спартака" проиграли "Оренбургу" в домашнем матче 11-го тура РПЛ. Поражение от "Оренбурга" стало для спартаковцев четвертым подряд в чемпионате России. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице.

В связи с такими результатами главный тренер "Спартака" Олег Кононов подал в отставку. Руководство футбольного клуба ее приняло. "Спартак" в воскресенье, 29 сентября, объявил об уходе Кононова с поста главного тренера команды.

Временно исполнять обязанности наставника команды будет Сергей Кузнецов.

По данным источников портала "Чемпионат.com", главным тренером команды могут стать Валерий Карпин или Андрей Тихонов.

Руководство ФК "Спартак" рассматривает на пост главного тренера кандидатуры этих бывших спартаковцев.