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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Сергей Хусаинов: С таким судейством «Зенит» станет чемпионом

, 14:12 [ «Аргументы Недели», ]

Во время матча «Локомотив» - «Зенит» (1:0) судья Михаил Вилков совершил несколько спорных решений. Работу арбитра прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» судья ФИФА Сергей Хусаинов. 

«В матче «Локомотив» - «Зенит» Михаил Вилков правильно отменил гол, посмотрев ВАР, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» судья ФИФА Сергей Хусаинов. - Пусть и неумышленно нарушил правила Мариу, но пятка Дриусси коснулась его колена, игрок «Зенита» упал. Можно сказать, упал результативно для «Локомотива» – через мгновение португалец навесит в штрафную и Смолов забьет головой Луневу. Но интересно другое – почему Вилков не стал смотреть ВАР в самом начале матча, когда Крыховяк сделал такой же фол по неосторожности на Оздоеве в своей штрафной? Пенальти! Но первых же минутах дать пенальти… Это же Вилков! Друг Сухины, который в «Локомотиве» работает… После матча Смолов сгоряча сказал, что, мол, с таким судейством все ясно – «Зенит» на первом месте. И хотя «Зенит» проиграл, но согласен со Смоловым, он не открыл Америку: с таким судейством в чемпионате для всех это очевидно – «Зенит» станет чемпионом». 

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