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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Адвоката Кокорина нашли мертвым на даче

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина в резонансном деле о драке в центре столицы, найден мертвым в собственном дачном доме.

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Причина смерти юриста пока не озвучивается, передаёт Вести.Ru. Адвокат другого фигуранта процесса Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что смерть Ромашова была скоропостижной.

«Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни», - написала она в соцсети.

АБ

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