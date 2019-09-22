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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

22 сентября 2019, 18:12 [«Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Владимир Ковылин
Владимир Ковылин

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» победу «Тамбова» над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России. 

 «Молодцы, собрались ребята, обыграли «Ростов», а то вообще беда, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков. - Но вообще-то нонсенс - команда играет по сути все время в гостях. Даже пропадает ощущение, что у нас есть команда. Был я на матче дубля с «Ростовом» - собралось несколько десятков болельщиков (дублирующий состав играет в Тамбове у нас на «Академии»), вот они говорят: нас лишили футбола, остается ходить только на дублеров!  Получается, дубль болельщикам заменил главную команду. Стадион, судя по всему, не откроют до конца сезона, там ничего не делается. Все обещания – это просто слова. Так и будет команда ездить в Саранск. Грустновато становится. Так вообще без футбола город может остаться. Исчез ведь «Амкар», «Тосно»… Это называется: халиф на час. Болельщики говорят: лучше иметь крепенькую команду в первой лиге, чем такую – с непонятно какими перспективами. Не все же имеют возможность поехать в Саранск – почти за 500 верст, не ближний свет! Денег у народа нет, в городе мало предприятий, которые могли бы платить большие зарплаты, у нас же область больше аграрная, дотационная. Так что, несмотря на последнюю победу, оптимизма мало».  

//картина дня

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