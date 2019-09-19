Актер Валерий Баринов: Я сказал до игры: «Баринов забьет!»

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19 сентября 2019, 15:07 [«Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

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Вчера в Лиге чемпионов «Локомотив» в гостях победил «Байер» 2:1. Результат еженедельнику «Аргументы недели» комментирует народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

«После жеребьевки пессимистичны были все, не только я, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов. - В прошлом году нам казалось, что легкая группа, а мы три очка набрали с горем пополам. А теперь попали в группу смерти… Однако опыт - великая вещь! Вчера была прежде всего победа тренера. Мне понравилось, что Семин сказал в интервью по поводу игры с мячом и без мяча. Вот этот матч команда выиграла, играя без мяча. Это как Черчесов обыграл Испанию на чемпионате мира, но все катили на него бочку – Испания, мол, все время владела мячом. Но у Черчесова был единственный шанс пройти испанцев – сыграть именно так. Единственный! Так и тут. Был выбран единственно правильный путь, и ребята прекрасно выполнили установку, сыграли очень плотно, грамотно, без паники. Было несколько проколов, но подходы у нас были опаснее, к тому же мы все мячи забили… Очень хорошо сыграл Гилерме, Крыховяк, Мариу… Чорлука, как в старые времена, был везде. А мой однофамилец… Я сказал до игры: «Баринов забьет!» Где Баринов – там победа! Молодец Игнатьев… Да все хорошо сыграли! И главное, чем замечательна эта победа – в последнее время очень многие писали, что в игре «Локомотива» много зависит от Миранчуков. Да, братья играют колоссальную роль в команде, с Миранчуками – один футбол, без них – другой. Но видите – ребята собрались и доказали, что и они не лыком шиты!

Я смотрел матч в пабе с Игорем Рабинером. Были накрыты столы, было пиво, все было культурно. До матча разыгрывали майки с портретами Семина, и я даже на одной расписался: «Все будет хорошо! Локо – вперед!» Немножко было шумно, но ничего, в конце я привык и даже втянулся. Главное, рядом со мной сидели понимающие в футболе люди».