Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже готовы несколько олимпийских спортивных объектов.

Он отметил, что в России вся инфраструктура создана под футбол, - передает RT.

Напомним, Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2028 году, в этом году в Белоруссии прошли II Европейские игры. "Нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, можно совместно принять Олимпиаду, летнюю. Он подчеркнул, что у россиян или украинцев есть объекты, которых Минску не хватает.