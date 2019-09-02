Скончалась бывшая балерина Большого театра, хореограф, работающий с фигуристами Этери Тутберидзе, Людмила Шалашова
2 сентября 2019, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Скоропостижно умерла мама хореографа Даниила Глейхенгауза Людмила Шалашова. Ей был 71 год. Бывшая балерина Большого театра Людмила Шалашова до последних дней жизни работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Людмила Шалашова работала с Тутберидзе и сыном в "Хрустальном". Мамы Даниила Глейхенгауза не стало 29 августа.
"Светлая память Людмиле Борисовне! Глубокое соболезнование Даниилу Марковичу и всему Хрустальному", - соболезнуют пользователи сети - поклонники фигурного катания.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспоминает, как работала с ней Шалашова. "Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом", - написала Алина в Инстаграм.
" В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку!" - рассказала Загитова.
В ноябре 2010 года умер отец Даниила Марк Глейхенгауз.