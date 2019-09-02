Скончалась бывшая балерина Большого театра, хореограф, работающий с фигуристами Этери Тутберидзе, Людмила Шалашова

Скоропостижно умерла мама хореографа Даниила Глейхенгауза Людмила Шалашова. Ей был 71 год. Бывшая балерина Большого театра Людмила Шалашова до последних дней жизни работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Людмила Шалашова работала с Тутберидзе и сыном в "Хрустальном". Мамы Даниила Глейхенгауза не стало 29 августа.

"Светлая память Людмиле Борисовне! Глубокое соболезнование Даниилу Марковичу и всему Хрустальному", - соболезнуют пользователи сети - поклонники фигурного катания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)30 Авг 2019 в 12:00 PDT



Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспоминает, как работала с ней Шалашова. "Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом", - написала Алина в Инстаграм.

" В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку!" - рассказала Загитова.

В ноябре 2010 года умер отец Даниила Марк Глейхенгауз.