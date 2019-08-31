Валерий Баринов: Любое очко для «Локомотива» в этой группе Лиги чемпионов – большая удача

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» оценил, насколько удачной оказалась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов для этого клуба.

«Группа смерти, говорите? Умирать надо весело! Вот и все эмоции… «Если попадем на третье место, считаю, это победа», - сказал еженедельнику: «Аргументы недели» по поводу группы, в которой будет играть в Лиге чемпионов «Локомотив», народный артист России и болельщик этой команды Валерий Баринов. - Выйти из этой группы невозможно. Это надо обыгрывать кого-то кроме «Байера», но и «Байер» попробуй обыграй – они вон на каком ходу! Любое очко, завоеванное в этой группе – это удача. Конечно, интересно, привезут нам Роналду, приедет опять «Атлетико». Опыт таких матчей дорого стоит, но… Не знаю, готов ли «Локомотив» к таким матчам. Надо было трансферную политику немножко по-другому строить. На что они рассчитывали? Что попадутся команды, как в прошлом году? Ясно было, что из четвертой корзины придут команды не подарок… Надо было брать Еременко под Лигу чемпионов, нельзя было отпускать Хвичу (Кварацхелия – прим. ред.). Как угодно, но нельзя было! Шюррле висел на крючке – надо было активно вести с ним работу. Хотя вот сейчас смотрю на него в «Спартаке», конечно, потрясающий парень, но «Спартак» все равно не заиграет. Играли они с ЦСКА, я сделал прогноз: «Спартак», правда, немного ошибся со счетом - 2:0. Потому что, на мой взгляд, в ЦСКА забивать то некому, там по большому счету два игрока – Акинфеев да Фернандес… Эти игроки в «Спартак» пришли на подъеме, а потом смотрю… мысли то нет. В обороне два замечательных защитника играют, но, смотри, опять дыры. А у нас сложности… Вот взяли португальца (Жоау Мариу – прим. ред.), говорят, хороший парень, но посмотрим. Потом все эти разговоры про продажу Миранчуков… Семин где-то сказал: Если продадут Миранчуков – я уйду. Но руководству Семин всегда как кость в горле. Потому что Семину нужен футбол, а остальным нужен – бизнес! Причем говорят это откровенно, открыто. Но мы-то любим футбол… Остается до игр две или три недели – но команда по комплектации не дотягивает, в каждой линии есть провалы… Другой вопрос, самим ребятам будет интересно играть, и публике интересно смотреть. Тут надо поверить в себя. Говорят, в интервью: вот мы там хотим продолжать карьеру, там. Вот, где вы хотите играть – эти клубы вам и привезли домой. Все ведь хотят играть в Испании, Италии, Германии. Получайте! Этот «пирог» им привезли тут попробовать. Вот и попробуйте, какой он на вкус. По зубам ли вам эти «орехи»? Надеюсь, амбиции должны сыграть. А Миранчуки… Если им уходить, то действительно в топ-клуб. Если уйдут в какой-нибудь наш клуб – нигде не заиграют… Именно в таких матчах в Лиге чемпионов надо себя проявлять, показывать. Вот смотрю сейчас теннис, смотрю на Медведева, два года назад я ездил вместе с ними на Кубок Дэвиса, он там Джоковичу проиграл. Хотя первый сет вынес Джоковича 6:3, а во втором просто упал. Помню, Тарпищев мне говорил: «Сейчас у нас два парня, под два метра и оба входят в сотню!» Это было два года назад. А они теперь уже в десятке, один даже в пятерку вошел… Так и тут. Вот вам, ребята, поставили планку. Разомнитесь и попробуйте прыгнуть. Только попробуйте без шеста взять эту высоту!»