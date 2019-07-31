«Зенит» и «Барселона» достигли соглашения по форварду Малкому. Сумма сделки — от 40 до 50 млн

«Зенит» и «Барселона» закрывают сделку по Малкому, утверждает ESPN. По имеющейся информации, «Барселона» и «Зенит» из Санкт-Петербурга завершают сделку по бразильцу Малкому. После напряженного переговорного дня, стороны достигли окончательного соглашения.

Источники двух клубов подтвердили ESPN, что соглашение является практически фактом, отсутствует только подписи официальных лиц.

Предложение, сделанное «Зенитом» для «Барселоны» составляет 40 миллионов фиксированных выплат, плюс некоторые бонусные условия, которые легко должны быть достигнуты.

Таким образом, общая сумма сделки может варьироваться от 45 до 50 млн. евро.

Стоит отметить, что клуб Английской Премьер-лиги «Эвертон» отчаянно пытается навязать борьбу российской команде за бразильского нападающего. «Эвертон» прилагает усилия, чтобы помешать сделке.

Успешность данных действий маловероятна, так как несколько дней назад Малком заключил соглашение с «Зенитом» и его аннулирование обойдётся очень дорого.