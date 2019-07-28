Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над ФК "Оренбург" выразил сомнение в профессиональной квалификации ныне уже завершившего свою спортивную карьеру Андрея Аршавина. «Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", сегодня на стадионе "Газовик" состоялся матч III тура чемпионата России 2019/20. Лучшим игроком встречи был выбран голкипер "сине-бело-голубых" Андрей Лунев.

Лучших игроков в матчах РПЛ выбирают эксперты телеканала "Матч ТВ". Андрей Аршавин является одним из них. Но, по мнению форварда "Зенита", его оценки о лучших игроках матча не соответствуют действительности.

"Очень рад за Андрюху Лунева. Он потрясающий матч провел. У меня одна просьба: Аршавина уберите из тех, кто назначает лучших игроков матча. Он в футболе не разбирается", - отметил Дзюба, передает РИА Новости.

Напомним, в текущем сезоне санкт-петербургский "Зенит" одержал три победы, Артем Дзюба забил два мяча и отдал две результативные передачи. "Зенит" является единственной командой РПЛ, еще не терявшей очки.