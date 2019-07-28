Хусаинов: Пенальти не было, Килин не выставлял руку в сторону - защищал лицо

В матче «Тамбов» - «Спартак» (2:0) арбитр Михаил Вилков принял с точки зрения некоторых комментаторов Матч-ТВ несколько спорных решений, в частности не усмотрел нарушение правил со стороны игрока «Тамбова» Килина, которому на 25-й минуте матча после штрафного удара Фернандо мяч угодил в руку. Еженедельник «Аргументы недели» обратился за комментарием к арбитру ФИФА Сергею Хусаинову.

«Пенальти однозначно не было, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов. – Человек, стоящий в стенке, защищал лицо. Это не нарушение. Если бы он в сторону выставил руку, с целью увеличить зону обороны – другое дело. Комментаторы МАТЧ-ТВ ошиблись, говоря, что по рекомендации ФИФА судьи такие эпизоды трактуют как игру рукой. Но это же не по футбольному! Кононов тоже возмущался, но давайте зададим ему вопрос, в такой же ситуации поставил бы (пенальти) в свои ворота? Задумается. Там ведь еще был эпизод (на 35-й минуте): Рассказов делает прострел справа и попадает то ли в руку, то ли в плечо игроку «Тамбова» (Таказову). Но тот уже лежит на газоне, его рука - в опорном положении, он не делает никаких «выставляющих» движений, с целью перехватить мяч. Если бы даже мяч попал в руку – тоже никакого нарушения».