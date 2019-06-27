Андрей Каряка: Чемпионат мира выиграли, но пришлось попотеть

Недавно, сборная России выиграла ЧМ среди артистов, победив в финале по пенальти аргентинцев 5:3 (1:1 в основное время). По регламенту команды могли усиливаться и бывшими профессионалами. Своими впечатлениями о турнире поделился с еженедельником «Аргументы недели» бывший игрок главной сборной России Андрей Каряка.

«Я с ребятами не тренировался, подключился перед самым чемпионатом мира. Хотя поддерживаю форму в ЛФЛ и в «Лужниках» бегаю с приятелями по будням, но играть было очень непросто, - рассказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок главной сборной России Андрей Каряка. - Все-таки игры через день, два тайма по 35 минут на большом поле, да еще жара. Пришлось попотеть. Кроме меня из бывших профессионалов играли Олег Карнаухов и Леша Медведева. Но по регламенту можно было играть одновременно только двум профи, вот и менялся периодически с Лешей. Играл, как всегда под нападающими. Команда у нас собралась молодая, видно было, что все занимались футболом до определенного возраста. Много музыкантов, артистов из театров, кто-то в сериалах снимается, в фильмах. Настрой, конечно, у всех был запредельный. Первая игра с Перу сложная получилась – 2:0 выиграли. Трудно было и в полуфинале против Ирана, я первый гол забил, выиграли 2:1. У них бывшие профессионалы играли с повязками, но пара ребят без повязок играли посильнее. Не знаю, какие они артисты, по очень приличный уровень. Самая сложная игра была в финале. За Аргентину бегал один футболист, который когда-то в «Сатурне» играл. И все ребята обученные, мяч контролировали. Сыграли 1:1 в основное время (Каряка открыл счет с пенальти – прим. ред.). А потом выиграли в серии. Не знаю, тренировали ли наши пенальти, но в прошлом году проиграли в серии Румынии и теперь били просто классно – никто не промахнулся».