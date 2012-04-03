Кубок России по биатлону состоится, несмотря на траур в Тюменской области

Под Тюменью во вторник в областном центре зимних видов спорта стартовал Кубок России по биатлону "Приз губернатора Тюменской области", несмотря на то, что 4 апреля в регионе объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе 2 апреля.

В областном центре спортивной подготовки сообщили, что Кубок по биатлону состоится 3-4 апреля, но из-за траурных дней отменена торжественная часть открытия соревнований, передает Интерфакс. В программе спринт и гонка преследования, сказал представитель центра.

В соревнованиях примут участие около 200 биатлонистов из 22 регионов страны, а также иностранные спортсмены.

"АН" писали, что МАК проводит расследование авиакатастрофы под Тюменью.

Напомним, 2 апреля самолет АTR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс UTA-120 Тюмень-Сургут, вылетел из аэропорта "Рощино" и упал приблизительно в 40 км от пункта вылета около 05:50 мск. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате катастрофы погиб 31 человек, в том числе весь экипаж самолета.