Один банан петербургскому «Зениту» обошелся в 300 тысяч рублей

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6 апреля 2011, 19:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Футбольный клуб «Зенит» оштрафован на 300 тысяч рублей за то, что перед матчем третьего тура чемпионата России болельщик команды протянул банан бразильскому футболисту махачкалинского "Анжи" Роберто Карлосу.

«Зенит» наказан по ст. 121, п. 2 (проявление расизма со стороны зрителей) и по ст. 101 (необеспечение общественной безопасности.

"Мы учитывали, как было совершено это действие, в какой обстановке и в какой момент - когда поднимали флаг России и звучал гимн. В то же время человек спокойно протягивает руку к игрокам... Но также мы отметили, что это был единичный случай. Массовости не было", - заявил газете «Советский спорт» председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Владимир Катков.