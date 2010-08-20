Сильнейший человек России собирается сдвинуть с места атомный ледокол

Один из самых сильных людей планеты, рекордсмен Книги Гиннеса Игорь Педан намерен собрать команду силачей и сдвинуть с места один из атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия Вячеслав Рукша.

Педан, признанный в 2004 году самым сильным человеком России, и неоднократно побеждавший на Кубках мира и Европы, приезжал в Мурманск судить соревнования по силовому экстриму. Сразу после этого силач побывал на ФГУП «Атомфлот», в ведении которого находятся атомные ледоколы.

"Мы посетили атомный ледокол «Вайгач». Рядом с ним у причала стоит другой атомный ледокол - «Арктика», который открыл серию мощнейших арктических атомоходов, и 17 августа 1977 года впервые в истории надводного плавания достиг Северного полюса. За это он внесен в Книгу рекордов Гинесса. На одном причале встретились два героя знаменитой книги рекордов, два богатыря: человек и ледокол", - рассказывает Рукша в своем блоге.

Рукша рассказывал гостю о ледоколах, их технических характеристиках и возможностях, о перспективах предприятия и коммерческого судоходства по Северному морскому пути. Игорь Педан поведал о том, как во время международных соревнований под Киевом его команда сдвинула тяжелейший в мире транспортный самолет «Мрия», который весит порядка 380 тонн. Потом оказалось, что на борту еще находилась боевая машина пехоты весом 20 тонн.

"Я спросил Игоря, а были ли такие попытки с кораблями? Оказалось, что небольшой пассажирский теплоход русские силачи смогли сдвинуть с якорной стоянки. В шутку предложил потягаться с атомным ледоколом. Идею Педан принял сразу, и он считает, что она вполне осуществима. Главное, чтобы вес сдвигаемого объекта в расчете на одного человека не превышал 40 тонн. Так что нужна команда из 10-12 человек. Событие может быть мирового масштаба", - сообщил Рукша.