Как Шарапова Уимблдон разорила

ВОТ и теперь матчи теннисистов оказались далеко позади в телерейтингах, хотя по динамизму и зрелищности уимблдон­ские баталии на порядок превосходили нередко унылые футбольные «мясорубки». Хотя неизбалованные спортивными зрелищами английские болельщики и заполняли под завязку три центральных корта, однако на этом Уимблдоне отчетливо бросалось в глаза отсутствие фанатов из других стран. Те же самые австралийцы, приезжавшие на турнир тысячами, сейчас предпочли отправиться в Германию - поболеть за своих футболистов, ведомых Гусом Хиддинком.

Поначалу казалось, что организаторы Уимблдонского турнира смогут избежать очередного финансового краха. Они сделали вполне разумную ставку на эксплуатацию внешних данных главного теннисного секс-символа Марии Шараповой. Правда с самого начала эта эксплуатация приняла довольно странный характер. Еще за месяц до начала турнира в Уимблдонском музее открылась выставка, главным экспонатом которой стало трехмерное изображение... сердца чемпионки Уимблдона 2004 года. Его создали при помощи технологии авторов «Матрицы» - бывших братьев Вачовски (бывших из-за того, что в прошлом году один из братьев сменил пол и стал женщиной). По мысли организаторов выставки, постоянно бьющееся сердце должно было привлечь в музей и на турнир десятки тысяч фанатов «Сибирской сирены».

Но этим задумкам не суждено было осуществиться. В первые два дня, конечно, публика валом валила, а затем поток посетителей вдруг иссяк, и в британских таблоидах стали появляться материалы о многочисленных сердечных приступах, нервных срывах и бессонных ночах, которыми обернулось для многих англичан встреча с сердцем Марии «вживую». Как написал в своей газете корреспондент «Дэйли Миррор», посетивший «выставку»: «Неужели нельзя было найти у такой красавицы, как Мария, более «веселые» части тела. Например, ее - одни из самых длинных в мире - ноги!» Кстати, сама теннисистка наотрез отказалась посетить выставку, хотя ее менеджеры и содрали с организаторов полмиллиона долларов только за один рентгеновский снимок ее грудной клетки.

И в дальнейшем Шарапова оказалась никудышной помощницей для уимблдонских финансистов. Накануне чемпионата руководители турнира для большего привлечения публики объявили о намерении строго штрафовать тех теннисисток, кто осмелится появиться на корте в вызывающе коротких юбках. Все ждали, что Шарапова плюнет на этот запрет, как это делала в свое время ее легендарная предшественница Курникова. Но выросшая в Америке Мария оказалась слишком уж законопослушной, поэтому весь турнир отыграла в платье довольно консервативного покроя.

Все ждали, что Шарапова привезет на турнир своего нового бойфренда - солиста популярной у определенной категории тинейджеров группы «Марун-5» Адама Левина, и у таблоидов появится хотя бы повод для публикаций репортажей с Уимблдона. Но американский рокер наотрез отказался приезжать в Англию. Самый болезненный удар по организаторам Шарапова нанесла во время матча одной восьмой финала. В тот день боссы Уимблдона решились на старый трюк, к которому они всегда прибегают, чтобы повысить интерес телевидения к их соревнованию. Они выпустили на корт абсолютно голого парня. К их немалому удивлению, Шарапова отреагировала на появление платного эксгибициониста, как юная монашка, впервые увидевшая обнаженную мужскую плоть, - сначала густо покраснела, отвернулась в сторону и стала нер­вно перематывать ленту на своей ракетке. А потом под впечатлением от увиденного несколько геймов не могла собраться.

Удивительную глупость Мария совершила и во время пресс-конференции, когда, в очередной раз покраснев, сказала явную неправду: «Я вообще не видела никого! Мне тогда было не до мужчин!» Затем, видимо, решив пошутить, сморозила еще большую ерунду: «Надеюсь, что в следующий раз мне и впрямь повезет и я увижу голого мужчину!» Судя по всему, ждать этого новому мировому секс-символу придется до следующего чемпионата мира по футболу, который, как обычно, пройдет одновременно с Уимблдоном-2010. Хотя вполне возможно, что благодаря Адаму Левину ожидание будет не слишком долгим!