Эквадор выпустит геомодифицированных комаров на Галапагосских островах

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Фото: Abhishek Mishra, wikimedia.org

Эквадор выпустит 100 000 «стерильных» комаров Aedes aegypti на свои Галапагосские острова, чтобы обуздать передачу денге, Зика и чикунгуньи, сообщает «phys.org».

Первая такая попытка со стерильными комарами должна помочь снизить уровень заражения местных жителей и туристов этими заболеваниями, заявил Национальный институт исследований в области здравоохранения (Inspi).

Исследователи Inspi работали в течение шести лет над проектом, который включает в себя массовое выращивание Aedes aegypti в лаборатории и их стерилизацию радиацией.

Высвобождение комаров, неспособных размножаться, может влиять на популяцию вида, уменьшая ее и, следовательно, передачу болезней, считают специалисты.

Геоинжененрия активно продвигается многими странами, но насколько она эффективна или наоборот опасна для экологии и человека, пока научных данных нет.

Галапагосские острова, объект Всемирного наследия, чья хрупкая экосистема является домом для уникальных видов флоры и фауны, стали известными благодаря наблюдениям британского геолога и натуралиста Чарльза Дарвина за эволюцией там.