Изменения климата угрожают производству кофе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

© The State Hermitage Museum, Global look press

Группа австралийских ученых считает, что производство кофе в различных районах планеты подвергается воздействию негативных факторов, связанных с глобальным изменением климата, сообщает ТАСС.

Из-за климатических изменений с 1980 по 2020 год природные катаклизмы, по данным ученых, стали отмечаться гораздо чаще в 12 ведущих районах выращивания кофе.

С 1980 года глобальное производство кофе подвергается все большему риску неурожаев, которые могут затронуть одновременно несколько регионов.

Ученые объяснили, что кофейные деревья очень уязвимы для изменения климата. Среднегодовая температура и количество осадков должны быть в оптимальном диапазоне.

Некоторые исследователи не исключают, что к 2050 году площадь земель, благоприятных для выращивания кофе, может сократиться на 50%.