Мария Склодовская-Кюри, Берта фон Зутнер и Сельма Лагерлёф: первые три женщины, удостоенные Нобелевской премии

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Источник: ТАСС, Википедия, Нобелевская премия

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Нобелевская премия носит имя шведского учёного Альфреда Нобеля, вручать которую стали начиная с 1901 года. Всех женщин получивших премию не охватить, но мы расскажем о первых трех.

Первой список открыла Мария Склодовская-Кюри в 1903 году. Она получила премию за достижения в физике разделив её с мужем Пьером Кюри и Анри Беккерелем. «В знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем». Последний разделил премию с супругами Кюри, получив половину суммы.

В декабре 1911 года, спустя 5 лет после смерти мужа, Мария получает Нобелевскую премию по химии за открытие радия и полония. Так она стала единственной женщиной, получившей Нобелевскую премию дважды.

Второй женщиной удостоенной Нобелевской награды стала баронесса Берта фон Зутнер в 1905 году. Она получает премию Мира «за усилия, которые содействуют достижению мира в Европе». Австрийская писательница, в своей Нобелевской речи говорила о варварстве любой войны, неизбежности моральной деградации, а также о необходимости создания международного третейского суда и международного арбитража для сохранения мира на земле.

«Вопрос о том, что должно преобладать в отношениях между государствами: грубая сила или закон, становится наиболее животрепещущим в наше богатое событиями время. Решение этой проблемы зависит от того, какой мы хотим видеть Европу: в грудах развалин или же, если удастся избежать конфронтации, мирной и цветущей», – сказала она.

Отказавшись от операции по удалению злокачественной опухоли, баронесса Зутнер умерла в июне 1914 года, всего за полтора месяца до начала первой мировой войны.

Третьей женщиной стала шведская писательница Сельма Лагерлёф, получившая в 1909 году Нобелевскую премию по литературе. Первое, что она сделает – это попытается выкупить свое поместье. И ей это удастся, в 1940 году именно в этом родном ей доме она и умрет.

Пожалуй, самым известным из всех произведений Лагерлёф стала детская книга «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 1906—1907), изначально задуманная как книга по занимательной географии для детей и переведённая на многие языки мира, в том числе на русский.

В начале советско-финской войны г-жа Лагерлёф послала правительству Финляндии свою нобелевскую медаль, чтобы помочь этой стране собрать средства для борьбы с СССР. Правительство нашло необходимые средства другим способом, а медаль писательницы была ей возвращена.