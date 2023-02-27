Экологические итоги недели: Малярийные комары расширяют территорию обитания; программу «Чистый воздух» продлят до 2030 года

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Железнодорожная авария в Огайо с утечкой и контролируемым подрывом токсичных химикатов, произошедшая около месяца назад, продолжает будоражить американцев. Около 9 миллионов литров загрязненной воды планируется вывезти примерно за 2000 километров на грузовиках и по железной дороге с места крушения в техасский аэропорт. До сих пор нет официальных данных о количестве ядовитых веществ, попавших в атмосферу и грунтовые воды. Жители жалуются на головные боли, кровь из носа и тошноту. По данным Департамента природных ресурсов штата Огайо, общее число погибших только водных обитателей составляет более 43,5 тысячи. Через несколько дней в том же штате прогремел взрыв на металлургическом комбинате по производству медных сплавов. Данные загрязнения и лабораторных замеров отсутствуют. У экологов и правозащитников начинает складываться ощущение, что правительство США замалчивает экологическую катастрофу в Огайо и ее масштабы.



На прошлой неделе в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что реализация федерального проекта «Чистый воздух» будет продлена до 2030 года. Проект был запущен в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2022 году по многочисленным просьбам и жалобам жителей неблагополучных с точки зрения экологии городов, проект был расширен и включил в себя ещё 29 городов.



Потепление климата способствует распространению опасного насекомого на новые территории. В новом исследовании учёные из США подсчитали, что малярийные комары расширяют территорию обитания почти на 5 км в год. Получается, что за последние 120 лет малярийные комары (Anopheles) продвинулись в среднем на 500 километров ближе к южному полюсу и на 700 метров в высоту в горах, чем фиксировалось в начале ХХ века.



Но не только распространение малярии вызывает беспокойство ученых. Предыдущие исследования показывают, что комары Aedes, которые являются переносчиками лихорадки денге, арбовирусов чикунгунья и Зика, так же расширяют свой ареал обитания увеличивая риск распространения вирусов на новых территориях более чем для миллиарда человек.



Из-за изменения климата и продолжительной засухи в США разгорается битва за воду пересыхающей реки Колорадо между зависящими от неё Вайомингом, Колорадо, Ютой, Нью-Мексико, Невадой, Аризоной и Калифорнией.



Шесть из семи штатов предложили план, чтобы разделить бремя и сбалансировать спрос и предложение забора воды на реке. Но Калифорния, крупнейший водопользователь реки, отказывается играть честно и хочет сохранить (большую часть) реки Колорадо для себя. Калифорния оправдывает этот дисбаланс устаревшей интерпретацией законов о распределении реки, но, на самом деле, это просто предлог для накопления ресурсов для фермеров, которые выращивают люцерну, самую доминирующую культуру долины, и коров, которые ее едят.



Многие общины коренных американцев в Юте, Колорадо, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии, которые были исключены, когда субсидии на воду были выданы в 20-м веке, заслуживают гораздо большей доли реки, чем они получили. Непримиримость Калифорнии затрудняет решение этой юридической и моральной проблемы. Рыбы, птицы и растительность реки Колорадо также нуждаются в воде, чтобы выжить. Решение проблем будет болезненным не только для фермеров Калифорнии, но и для общин во всех семи штатах, которые привыкли к обилию воды.



Специалисты считают, что решение можно найти. Но это может произойти только в том случае, если Калифорния присоединится, а не попытается накопить воду реки для себя.



