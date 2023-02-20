Экологические итоги недели: на севере Турции произошли новые землетрясения; в Европе запретили охоту свинцовой дробью

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 февраля 2023, 10:25 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Непрекращающиеся землетрясения начиная с 6 февраля регистрируют в Турции, а число афтершоков превысило 6000. Количество жертв достигло 40 тысяч человек и продолжает расти. Эксперты в сфере здравоохранения предупредили об угрозе распространения холеры. Это связано прежде всего с отсутствием чистой воды, канализации, отопления и регулярной медицинской помощи. Ранее, 18 февраля, сообщалось, что в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 54 км от города Кахраманмараш. Новые подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксированы в воскресение на севере Турции, в городе Чорум.



Природа дает о себе знать не только в Турции. На прошлой неделе ведущие спортсмены подписали коллективное письмо в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Из-за климатических изменений в этом сезоне на альпийских курортах наблюдалось заметное отсутствие снега, что сделало этот вид спорта не таким зрелищным и привело к отмене некоторых лыжных турниров. Спортсмены просят сдвинуть лыжный сезон, чтобы не отставать от климатических изменений. Они предложили перенести начало сезона с конца октября на конец ноября и конец сезона с середины марта на конец апреля.



«Времена года изменились, и в интересах всех нас нам нужно адаптироваться к этим новым обстоятельствам. Простая истина заключается в том, что вы не можете кататься на лыжах без снега», - написали они.



На ушедшей неделе на Солнце произошла экстремально сильная вспышка, а это означает, что нас на Земле ожидает магнитная буря. Событие произошло в ночь на 18 февраля. Согласно текущим данным, вспышка является крупнейшей как минимум с апреля 2022 года, когда последний раз было зарегистрировано событие сравнимой интенсивности. Точный балл вспышки уточняется. На данный момент она относится к высшему классу «Х». Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной — активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов, а повышенный фон жесткого излучения от Солнца наблюдается на околоземной орбите около 12 часов. Для сравнения, упоминавшаяся выше вспышка от 20 апреля 2022 года при такой же максимальной интенсивности продолжалась всего 23 минуты. Хотя местоположение вспышки было удалено от линии Солнце-Земля, она, судя по всему, краем ударит по нашей планете. Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение 1,5 – 2 суток, то есть 20 февраля 2023 года. Предварительно ожидаются магнитные бури средней силы, то есть уровня 2 по 5-балльной шкале.



В России, пожалуй, стоит выделить сразу несколько событий. В рамках программы «Генеральная уборка», со дна акватории Камчатки в 2023 году планируют поднять около 30 затонувших судов, отравляющих Авачинскую губу. Эта экологическая проблема постепенно решается. На Дальнем Востоке затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью. Среди них есть шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран.



Минприроды объявило о начале подсчета каспийских тюленей. Мониторинг в этом году необходим для того, чтобы увидеть изменения популяций после массовой гибели животных на побережье Дагестана в декабре 2022 и январе 2023 года. На сегодняшний день их погибло более 2,5 тыс. Несмотря на создание оперштаба, в который вошли представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, а также главы муниципальных образований и ученые, точную причину гибели краснокнижных животных установить пока не удается.



В Евросоюзе с прошлой недели в силу вступил закон, запрещающий охоту на птиц с использованием свинцовой дроби в водно-болотных угодьях. Закон распространяется на все 27 стран ЕС, а также будет действовать в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.



По оценкам, один миллион водоплавающих птиц погибает от отравления свинцом в ЕС каждый год. В соответствии с запретом, принятым Европейской комиссией с 16 февраля, стрелки должны будут использовать нетоксичные боеприпасы, такие как сталь, висмут или другие нетоксичные металлы, в пределах 100-метровой зоны от водно-болотных угодий. В ЕС ежегодно в окружающую среду попадает 44 000 тонн свинца; 57% от спортивной стрельбы, 32% от охоты и 11% от рыбалки.



