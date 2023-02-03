Астрономы нашли редкую каменистую планету, подходящую для поиска признаков жизни

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3 февраля 2023, 18:14

© NASA , Global Look Press

Недавно обнаруженная экзопланета может стоить поиска признаков жизни. Анализы, проведенные командой во главе с астрономом Дианой Коссаковски из Института астрономии Макса Планка, описывают планету, которая вращается вокруг своей родной звезды, красного карлика Wolf 1069, в обитаемой зоне, сообщает «phys.org».

Эта зона включает в себя расстояния вокруг звезды, для которых жидкая вода может существовать на поверхности планеты. Кроме того, планета под названием Wolf 1069 b имеет массу, похожую на Землю. Очень вероятно, что эта планета является скалистой планетой, которая также может иметь атмосферу. Это делает планету одной из немногих перспективных целей для поиска признаков благоприятных для жизни условий и биосигнатур.

Когда астрономы ищут планеты за пределами нашей Солнечной системы, их особенно интересуют планеты, подобные Земле. Из более чем 5 экзопланет, которые они обнаружили до сих пор, только около десятка имеют земную массу и населяют обитаемую зону, диапазон в планетарной системе, где вода может поддерживать свою жидкую форму на поверхности планеты. С Wolf 000 b количество таких экзопланет, на которых могла развиться жизнь, увеличилось на одного кандидата.

Согласно исследованию, поверхность карликовой звезды относительно прохладная и, таким образом, выглядит оранжево-красноватой. «В результате так называемая обитаемая зона смещается внутрь», — объясняет Коссаковски.

Несмотря на свое близкое расстояние до центральной звезды, планета Вольф 1069 b получает только около 65% падающей лучистой энергии от того, что Земля получает от Солнца. Эти особые условия делают планеты вокруг красных карликов, таких как Wolf 1069, потенциально дружественными к жизни.

Кроме того, все они могут иметь общую особенность. Их вращение, вероятно, приливно привязано к орбите звезды-хозяина. Другими словами, звезда всегда обращена к одной и той же стороне планеты. Таким образом, есть вечный день, в то время как на другой стороне это всегда ночь. Это также причина, по которой мы всегда сталкиваемся с одной и той же стороной Луны.

Если Считать Wolf 1069 b голой и скалистой планетой, то средняя температура даже на стороне, обращенной к звезде, будет всего минус 23 градуса по Цельсию. Однако, согласно имеющимся знаниям, вполне возможно, что Wolf 1069 b сформировал атмосферу. Согласно этому предположению, его температура могла увеличиться до плюс 13 градусов, как показывают компьютерные симуляции с климатическими моделями. В этих обстоятельствах вода останется жидкой, и условия, благоприятные для жизни, могут преобладать, потому что жизнь, какой мы ее знаем, зависит от воды.

На расстоянии 31 светового года Wolf 1069 b является шестой ближайшей планетой земной массы в обитаемой зоне вокруг своей звезды-хозяина. Она принадлежит к небольшой группе объектов, таких как Проксима Центавра b и Trappist-1 e, которые являются кандидатами для поиска биосигнатур.

Однако такие наблюдения в настоящее время выходят за рамки возможностей астрономических исследований.