В Екатеринбурге озвучили еще одну версию гибели на перевале Дятлова

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 февраля 2023, 15:44 Источник: https://www.e1.ru

Фото: wikipedia.org

В Екатеринбурге назвали самую вероятную версию гибели студентов на перевале Дятлова. Трагедия произошла 64 года назад, в ночь с 1 на 2 февраля.

Ученый Петр Бартоломей на конференции, посвященной годовщине произошедшего, заявил, что рассматривать нужно только техногенные причины. Трагедия в уральских горах произошла в 1959 году, сообщает «www.e1.ru».

— Никогда в истории царской России не было такого, чтобы на природную причину приезжал прокурор. А к нам приехал заместитель главного прокурора РСФСР. Он не мог приехать на что-то другое. Это принципиально важно, — заявил Петр Бартоломей. — Мы не знаем, что это такое было, но это было. Надо рассматривать только техногенные версии.

Одна из самых проработанных версий на эту тему принадлежит исследователю Вадиму Скибинскому. Он считает, что в смерти дятловцев виновата ракета Р-12 с водородным зарядом, испытания которой могли проходить на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля. Исследователь считает, что топливо ракеты могло разлиться в районе привала туристов.

В доказательство своей теории Скибинский приводит задокументированный неудачный пуск ракеты Р-12, который случился в 1957 году. Официальная причина неудачи — нарушение топливной герметизации, то есть потеря топлива. Эту версию критикуют эксперты в области ракетостроения. По их данным, запуски Р-12 в СССР проводились на совсем других территориях, и Северный Урал к ним не относился.

Также, по словам критиков, азотная кислота расходуется в ракете еще при старте. К тому же ее облако должно было прожечь полотно палатки и дятловцы бы получили серьезные ожоги.

— Это не версия, а набор случайно сложившихся букв, сплошное пренебрежение фактами, — высказался один из критиков на конференции.

Всего существовало 75 версий того, почему произошла трагедия. Новую проверку спустя 60 лет после происшествия, в 2019 году, инициировала прокуратура. После расследования в 2020 году в ведомстве заявили, что дятловцы погибли из-за схода лавины. Некоторые эксперты с этим не согласны.

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. После схода лавины из-за снега и плохой видимости группа не смогла найти свою палатку.

— Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50, — объяснил Курьяков.

И так как температура была около 40–45 градусов ниже нуля, они замерзли несмотря на то, что спустились дальше и разожгли костер.

— Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было, — добавил Курьяков.