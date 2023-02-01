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1 февраля 2023, 16:39

Фото: pixabay

Ученые предупреждают, что катастрофические условия засухи по всей Европе угрожают высушить запасы подземных вод.

Уровень поверхностных вод оставался относительно стабильным с 2018 года до недавнего времени, когда постоянные тепловые волны и отсутствие дождей начали вызывать их падение. Это ставит Европу на грань водной катастрофы, говорит доктор Торстен Майер-Гюрр, профессор Технологического университета Граца, Австрия, сообщает «climate.news».

«Несколько лет назад я никогда бы не подумал, что вода будет проблемой здесь, в Европе», - сказал Майер-Гюрр.

Впервые в истории среднегодовая температура в Соединенном Королевстве превысила 10 градусов C. И прошлый год был самым теплым годом за всю историю наблюдений для Великобритании, которая, по мнению некоторых, является фактором «глобального потепления» и «изменения климата».

Риск голода во всем мире увеличивается, поскольку Европа борется с 500-летней засухой.

В 2018 и 2019 годах в Центральной Европе наблюдалась нехватка воды, которая привела к стагнации уровня грунтовых вод. В последнее время эти уровни воды начали падать из-за постоянного отсутствия дождей.

Естественная среда обитания борется за выживание, как и фермы, выращивающие продовольственные культуры для европейского населения. Засуху также обвиняют в «серьезной нехватке энергии» по всей Европе, которая на самом деле является виной западных санкций против России.

Прошлым летом уровень воды на реке Рейн резко упал в некоторых районах. Другие русла рек по всей Европе также пересохли и вызвали потерю среды обитания для различных водных видов.

За последние несколько лет в Европе и Великобритании также произошли массовые лесные и травяные пожары.

Охлаждающая вода для атомных электростанций также находится в дефиците из-за отсутствия дождей, что еще больше влияет на способность Европы производить достаточно энергии для себя.

«Обработка и вычислительные усилия здесь довольно велики», — объяснил Майер-Гюрр о том, как он сделал свои расчеты уровня грунтовых вод с использованием спутниковой гравиметрии, специализированного метода измерения ресурсов подземных вод и документирования любых изменений.

Используя спутники-близнецы под названием Том и Джерри, изменения массы в реках и озерах были вычтены из общей массы, как и изменения массы снега и льда.

Это позволяет точно измерять изменения подземных вод с течением времени.

«У нас есть измерение расстояния каждые пять секунд и, таким образом, около полумиллиона измерений в месяц. Исходя из этого, мы затем определяем карты гравитационного поля.

Несколько лет назад я никогда бы не подумал, что вода будет проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. Мы на самом деле получаем проблемы с водоснабжением здесь – мы должны подумать об этом».