Египетские археологи обнаружили древний папирус длиной 16 метров с заклинаниями из Книги мертвых

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25 января 2023, 13:36

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Археологи, работающие в египетском регионе Саккара, обнаружили 16-метровый древний папирус.

Саккара — это обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находится более десятка пирамид, захоронений животных и древних коптских христианских монастырей, сообщает «Аrkeonews».

Первоначально ученые полагали, что древний свиток измерялся всего девятью метрами, но после того, как он был полностью восстановлен и переведен, стало ясно, что на самом деле он измерялся 16 метрами.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, объявил о находке папируса на прошлой неделе во время Дня археологов.

Вазири добавил, что папирус был восстановлен в реставрационной лаборатории Египетского музея в Тахрире и получил название «Папирус Вазири».

Папирус, который содержит тексты из Книги мертвых фараонов, был обнаружен внутри одного из 250 гробов на месте Саккары.

Книга мертвых - это погребальный текст из Древнего Египта, который содержит заявления и заклинания, чтобы помочь умершим в их загробной жизни.

Сама книга состоит из погребальных текстов и датируется 50 г. до н.э.

Вазири добавил, что папирус, который будет представлен на открытии Большого египетского музея, в настоящее время переводится с иерархических на иероглифы на арабский.

Открытие 16-метрового папируса, содержащего заклинания Книги Мертвых, может пролить новый свет на древнеегипетские верования о переходе в другое царство.