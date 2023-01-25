У погибших на Каспии тюленей обнаружили вирус птичьего гриппа

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 января 2023, 12:40

© Sergei Zaitsev, Global Look Press

Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщает РИА новости.

«Предварительные исследования массовой гибели каспийских тюленей показали, что животные были заражены птичьим гриппом. При этом пока рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа, исследования продолжаются», — заявил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

«Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа», — добавил ученый.

В начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи мертвых Краснокнижных каспийских нерп. Ученые предположили, что их гибель связана с кислородным голоданием, которое могло быть вызвано выбросом метана в результате сейсмической активности.

Но определить достоверные причины гибели тюленей поможет программа комплексного изучения этих животных, разработанная Институтом экологии и устойчивого развития совместно с фондом «Компас».

Каспийская нерпа — уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспийского моря. В длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов. Как отмечали в Минприроды, сейчас численность каспийской нерпы стабильна: от 270 до 300 тысяч особей.