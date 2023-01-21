В последний раз «зеленая комета» приближалась так близко к Земле в каменном веке

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21 января 2023, 15:06

© NASA , Global Look Press

Комета зеленого оттенка из внешней Солнечной системы впервые за 50 000 лет пронесется через окрестности Земли в ближайшие дни, сообщает «The New York Times».

Комета неуклонно набирает яркость и приблизится к нам 2 февраля, тогда она окажется в пределах четырех миллионов км от планеты. Из Северного полушария комета, вероятно, будет слабо видна невооруженным глазом.

Но не обязательно нужно ждать до февраля, чтобы посмотреть на этого космического гостя. В эти выходные будут благоприятные возможности для просмотра с помощью бинокля, когда новолуние создает более темное небо.

Комета известна как C/2022 E3 (Z.T.F.), поскольку астрономы обнаружили ее в марте 2022 года с помощью телескопа на горе Паломар в Калифорнии под названием Zwicky Transient Facility (или Z.T.F.).

Комета светится зеленым, потому что ультрафиолетовое излучение от Солнца, поглощаемое кометой двухатомным углеродом, то есть двумя атомами углерода, слитыми вместе, реакция которых излучает зеленый свет.

Яркость комет может быть непредсказуемой. Когда ученые впервые обнаружили объект в прошлом году, они знали только, что он может быть виден с Земли.

«Поскольку каждая комета является индивидуальным живым существом, вы не знаете, как она будет реагировать, пока не пройдет мимо Солнца», — рассказывают астрономы.

Кроме того, кометы всегда могут нас удивить. Иногда может произойти большой взрыв газа и пыли, и комета может внезапно стать ярче даже после того, как она покинула Солнце.

21 января, в ночь новолуния и, следовательно, самого темного неба, комета будет близка к Дракону — созвездию в форме дракона, которое проходит между Большой Медведицей и Малой Медведицей.

В течение следующих ночей комета будет идти вдоль хвоста дракона. А 30 января комета будет находиться непосредственно между «чашей» Большой Медведицы и Полярной звездой. Если вы умеете находить Полярную звезду, то вы должны обнаружить комету.