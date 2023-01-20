Исследователи создают ДНК-оригами в качестве ловушек для крупных вирусов

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20 января 2023, 18:52

Фото: pixabay.

Поскольку глобальная пандемия продолжается, хотя и в менее смертоносной фазе, медицинское научное сообщество продолжает искать способы предотвращения заражения людей не только вирусом SARS-CoV-2, но и всеми вирусами.

Команда исследователей из Технического университета Мюнхена и Университета Регенсбурга Германии, обнаружили, что можно построить структуры ДНК оригами, которые могут быть использованы для улавливания крупных вирусов, сообщает «phys.org».

Технология ДНК-оригами основана на свойстве цепочек ДНК соединяться по принципу комплементарности.

Один из таких подходов включает в себя использование структур, предназначенных для привлечения вирусов и, когда они подходят достаточно близко, для их ловушки. В этой новой работе исследователи проверили идею использования ДНК оригами.

ДНК-оригами включает в себя нити ДНК, манипулируемые для создания двух- или трехмерных форм, все на наноуровне. В этой новой работе исследователи расширили предыдущую работу, проделанную некоторыми членами команды, которые вместе разработали процесс использования ДНК-оригами для улавливания очень маленьких вирусных частиц.

Чтобы создать более крупные ловушки для более крупных вирусов, команда использовала как длинные, так и короткие нити ДНК, которые были разработаны, чтобы выстраиваться вместе.

Затем они использовали их для создания треугольных 2D-строительных блоков, которые при размещении рядом друг с другом соединялись вместе, как кусочки головоломки. Затем они приступили к работе по созданию структур, которые, по их мнению, могли бы служить вирусными ловушками.

Подтвердив, что структуры, которые они создали, имеют желаемые формы, они покрыли их внутренности химическими веществами или антителами, которые, как известно, связываются с вирусами.

Затем ученые проверили ловушки, разместив их в непосредственной близости от живых вирусов. Они обнаружили, что ловушки работали так, как надеялись, захватывая вирусы размером до 100 нм в диаметре. При попадании в ловушку вирусы не могли связываться с другими клетками, тем самым предотвращая инфекции.

Исследователи протестировали свои ловушки с несколькими типами вирусов — от Зика до гриппа и SARS-CoV-2 — и обнаружили, что они одинаково хорошо работают на всех из них.

Они также обнаружили, что они могут сделать их более прочными, излучая на них ультрафиолетовый свет и покрывая их олигозиновым полимером. В будущем они планируют проверить свои ловушки на живых лабораторных животных.