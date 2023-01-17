Число погибших в результате ливневых штормов в Калифорнии достигло 20 человек, Джо Байден планирует осмотреть ущерб

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17 января 2023, 19:42

Фото: pixabay.com

Парад атмосферных рек, которые обрушились на Калифорнию в течение трех недель, наконец, иссяк, что позволило штату начать длительный ремонт дорог и дамб. В связи с этим Белый дом объявил, что президент Джо Байден планирует осмотреть ущерб, сообщает «Reuters».

Девять ливневых штормов подряд, которые начали затапливать Калифорнию с 26 декабря, убили по меньшей мере 20 человек, в то время как десятки тысяч оставались были эвакуированы или находились под предупреждением об эвакуации по состоянию на понедельник, сказал губернатор Гэвин Ньюсом в исполнительном указе.

Байден отправится в районы центрального побережья в четверг, чтобы встретиться со спасателями, посетить пострадавшие города и «оценить, какая дополнительная федеральная поддержка необходима», говорится в сообщении Белого дома.

Среди наиболее пострадавших от шторма было шоссе возле Биг-Сура, которое было закрыто в нескольких точках из-за оползней и падающих валунов, разбросанных поперек дороги.

Несмотря на разрушительные последствия, штормы также помогли смягчить историческую засуху, так как большая часть штата уже получила половину или более среднегодовых осадков.

Но уровни водохранилищ все еще находятся ниже среднего для этого времени года, сказали чиновники.

Более того, атмосферные реки в значительной степени не смогли достичь бассейна реки Колорадо, критического источника воды южной Калифорнии.

Штормы сродни рекам в небе, которые переносят влагу из тропиков Земли в более высокие широты, сбрасывая огромное количество дождя единовременно.