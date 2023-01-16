Гидрометцентр: 2022-й год в России стал вторым самым теплым за историю наблюдений

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16 января 2023, 14:09 Источник: https://meteoinfo.ru

Фото: pixabay.com

Среднегодовая температура воздуха на территории России за 2022 г. стала вторым самым высоким значением в метеорологической летописи с 1891 г. Теплее был только 2020 г.

Тогда единственный раз в истории средняя температура за год оказалась больше 0°. Завершившийся 2022 год примерно на градус холоднее. Во всех федеральных округах средняя температура 2022 г. вошла в число первых десяти самых высокоранжированных значений, а в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском ф.о. она в первой пятерке.

На юге Дальнего Востока это был самый теплый год в истории (совместно с 2020 г.).

В среднем за год на всей территории Российской Федерации средняя температура воздуха больше нормы. Наиболее крупные аномалии (+3…5° и более) сформировались на севере европейской территории, Урала, Сибири и частично Якутии.

Среднегодовая температура воздуха Северного полушария Земли с точностью до 0,1°С ранжируется, как 3-5 самое высокое значение в ряду данных с 1891 г.

Почти всюду она больше нормы, и только частично в Индии, а также в отдельных акваториях океанов меньше нее.

Самые крупные аномалии сформировались на севере и востоке России +2…5° и более, а также в арктическом регионе Канады и в Европе +2…3° и более и на азиатском континенте от Аравии до Китая +2° и более. 2022 год стал вторым самым теплым в Китае и Европе.