Экологические итоги недели: таяние вечной мерзлоты может повредить трассу «Колыма»; новая столица Индонезии угрожает древним лесам

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9 января 2023, 11:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ушедшая праздничная Новогодняя неделя преподнесла много природных сюрпризов. Так, в Москве, в канун Рождества, в небе появилось сразу три солнца. Такое редкое оптическое явление называется гало. Оно обычно появляется вокруг Солнца или Луны из-за мороза. Иллюзия «ложных солнц» была связана с преломлением солнечного света в верхних слоях атмосферы, где конденсируются мелкие ледяные кристаллы. Также на территории России наблюдались небывалые морозы, а в Европе, в большинстве стран, фиксировали рекордно теплое начало года.



В новом году альпийские склоны испытывают острую нехватку снега. Редкие снегопады и несезонно теплая зимняя погода в центральных горах Европы оставили многих любителей горных лыж без привычного времяпрепровождения. Дефицит снега был особенно обременительным вокруг швейцарского Адельбодена, который принимал у себя Кубок мира по лыжам. Но изменение климата вносит свои коррективы, так что в этом году гонка прошла на 100% искусственном снегу.



Для России естественные климатические изменения также довольно ощутимы. Таяние мерзлоты приводит к деформациям сооружений и даже целых городов. В новом отчете по мониторингу специалисты провели анализ федеральной трассы «Колыма», где около 40% (32 км) длины изученного отрезка может быть повреждено из-за развития термокастовых процессов, где риск повреждений дорожного полотна довольно высокий.

Из регионов СЗФО в зону риска входят прежде всего Ненецкий округ и Республика Коми, а также некоторые территории Архангельской и Мурманской областей. Ранее правительство РФ поддержало законопроект о мониторинге многолетней мерзлоты, подобная комплексная система будет создана в России впервые. Для обеспечения безопасности людей и производств необходим регулярный мониторинг Арктики.

На прошедшей неделе тревогу забили экологи. Индонезия планирует начать перенос столицы и построить ее с нуля, что ставит под угрозу «древний Эдем». Новая столица Нусантара должна заменить тонущую и загрязненную Джакарту в качестве политического центра Индонезии к концу 2024 года. Дело в том, что из-за бесконтрольной добычи подземных вод, Джакарта рискует провалиться под землю. Город стоит на болотистой почве, на пересечении 13 рек. За последние десять лет он опустился на 2,5 метра и продолжает проседать со скоростью от одного до 15 сантиметров в год и на 25 см в год в некоторых частях. Поскольку строительство Нусантары должно активизироваться в этом году, экологи предупреждают, что строительство площадью 2 560 квадратных километров ускорит вырубку лесов в одном из крупнейших и старейших в мире участков тропических лесов, возраст которых оценивается более чем в 100 миллионов лет. Остров, который индонезийцы называют «легкими мира», разделяемый с Малайзией и Брунеем, является домом для длинноносых обезьян, дымчатых леопардов, макак с косичками, летучих лисиц и самых маленьких носорогов на планете. Индонезия также имеет один из самых высоких в мире показателей обезлесения, связанных с добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством и лесозаготовками, и обвиняется в том, что позволяет фирмам работать на Борнео практически без экологического надзора. Индонезийское правительство заявляет, что к 2045 году новая столица Нусантара примет 1,9 миллиона жителей в самом сердце Борнео.



