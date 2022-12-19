Индия снова задыхается от ядовитого смога

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19 декабря 2022, 15:32

Фото: соцсети

Загрязнение воздуха в Нью-Дели ухудшилось в понедельник до опасного уровня после нескольких дней ясного неба. Поскольку более низкие температуры и безветренная погода способствуют накоплению опасных для здоровья загрязняющих веществ, сообщает «reuters».

Загрязнение индийской столицы вызывает такие заболевания, как астма и другие респираторные проблемы каждую зиму, поскольку тяжелый воздух не позволяет легко рассеиваться выбросам транспортных средств, строительной пыли и остаткам горения от сельскохозяйственных пожаров, которые ежегодно поджигают после сбора урожая.

Качество воздуха в городе с населением 20 миллионов человек было «очень плохим» в целом и опустилось до «серьезного» в некоторых районах. Согласно данным Центрального совета по контролю за загрязнением, воздух в Нью-Дели в 9 раз превышает предельно допустимые концентрации.

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