Экологи требуют остановки проекта по строительству ГЭС в Монголии

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7 декабря 2022, 15:31

Фото: соцсети

Координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов, заявил о необходимости международной экологической экспертизы проектов ГЭС, которые планирует реализовать в ближайшие годы Монголия в бассейне реки Селенга и озера Байкал, сообщает «НИА Экология».

Строительство ГЭС просто убьет озеро и это понимают все гидрогеологи в России.

Байкал считается самым глубоким озером на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии внесенное в список наследия ЮНЕСКО.

«До сих пор у нас нет на руках никаких экологических оценок с монгольской стороны, которые бы обосновывали отсутствие потенциального воздействия ГЭС на объект всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Поэтому наша коалиция призывает к проведению трансграничной стратегической экологической оценки под эгидой Международного союза охраны природы», - рассказывает о проблеме Александр Колотов.

Наибольшую тревогу вызывают изменения водного баланса в трансграничных реках и других пресных водоёмах. И это не только проблема России. Например, намерение Турции строить плотины в верховьях Евфрата и его притоках вызывает крайнюю озабоченность в Сирии и Ираке. Когда Монголия вознамерилась построить плотину на Селенге, не на шутку встревожилась Россия. И её беспокойство понятно. Селенга является основным притоком Байкала.

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