В России заканчиваются места, где можно размещать новые мусорные полигоны

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4 декабря 2022, 13:37 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

России опять грозит мусорный кризис. Порядка 25% регионов должны в срочном порядке закрыть большую часть существующих полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает «Российская газета». Но, если выполнить это давно назревшее и законное требование, мусор некуда будет девать, поскольку других вариантов его утилизации не существует.

На ныне текущий год статистики, пока, нет, а вот в прошлом 2021-м в государстве нашем произведено аж 8,5 миллиарда тонн самого что ни на есть неэкологического мусора, место которому в основном нашлось только на открытых полигонах. Если верить главе Росприроднадзора Светлане Радионовой (кому ещё можно верить, как ни ей) на многочисленных открытых полях хранится 53 миллиарда тонн всякого хлама. Который, что тут греха таить, отравляет нашу окружающую среду.

На данный момент по решению Российского экологического оператора (РЭО), изданному в мае 2020 года – ликвидации подлежат более полутора тысяч нелегальных дымящихся и источающих миазмы свалок и неизвестное число – легальных, у которых подошел срок закрытия.

Программа другого способа утилизации мусора, похоже, так и не заработала в ранее заявленном объёме. Сжигающие мусор заводы оказались не пригодными для борьбы за чистоту. Получается, что альтернативы использованию хлама, как вторсырье – нет. То есть, придётся внедрять проект разделения мусора и приучать население к такому образу его утилизации.

Впрочем, есть и другие варианты, когда мусор хоронят под слоями песка, щебня и плодородного грунта. На этот счёт Родионова просветила нас, мол из всего того хлама, что мы уже имеем на полигонах, можно возвести 8000 пирамид Хеопса.

Судя по всему, цивилизованно сжечь весь этот мусор не представляется возможным, из-за отсутствия (или острой нехватки) соответствующих предприятий. Но, стоит учитывать, что в воздух при этом выбрасывается большое количество загрязняющих веществ, а остатки от сожжённого мусора, которые мы получаем в виде весьма токсичной золы, также надо куда-то утилизировать. Как бы то ни было, до того состояния утилизации хлама, что достигнуто в Германии нам очень далеко. Там – захоранивают один процент мусора, а у нас – все 90%.

Несанкционированные свалки - одна из серьёзных проблем в отечестве нашем. Чемпионами в их образовании являются регионы юга Сибири, Северного Кавказа и дальнего Востока. Если уж быть до конца объективным - центральная часть европейской России, в том числе и Московская область – страдают от незаконных свалок. Они уже сейчас, по данным Росприроднадзора, занимают более 4 млн га и ежегодно увеличиваются примерно на 10%. Только представьте себе Нидерланды или Швейцарию сплошь покрытые мусором – а это наши захламлённые просторы. По самым скромным прогнозам, к 2050 году Россия на 5 % своей территории будет покрыта толстым слоем мусора.



Российские города, как-то ни странно стали «производить» 4,4%, меньше мусора, во всяком случае, о том гласит официальная статистика от аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Если верить отчётам регионов – уровень переработки мусора повысился на 10% с 2020 года и достиг к 2021 году 40,6%. В прошлом году было запущено 61 предприятие обработки мусора в 34 регионах. Эти объекты переработали около 5,35 млн тонн хлама. А общая мощность всех уже пущенных в эксплуатацию предприятий позволит переработать 28,9 млн тонн мусора в год. Опять же – это всё официальная статистика, как там дела обстоят на самом деле – это ещё вопрос.

Напоминаем, что переход к экономике замкнутого цикла российскими властями намечен к 2030 году. Этот план предполагает основную массу мусора использовать как вторсырьё. Однако выделяемые центральной властью деньги не всегда доходят до низовых исполнителей.



Глава Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пояснил, что причиной срыва программы стала нехватка финансов и пассивное поведение местных властей. Были названы наиболее проблемные регионы: Омская и Новосибирская области, Камчатка, Сахалин, Крым, Приморье, Алтайский и Краснодарский край.



Кстати, по плану Минприроды на этот год, сейчас уже должны были ликвидировать15 полигонов из них 10 – самые токсичные. А уже к концу 2023-го наметили закрыть 191 свалку и прочих проблемных мест. Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила: «Правительство поддержало предложение регионов о продлении службы объектов ТКО, срок действия которых прекращается 1 января 2023 года, с учётом графика ввода новых объектов обработки, утилизации и размещения ТКО».



Для хорошего финала приведу некоторую статистику по «выработки» мусора в год. Москва производит 5,22 млн тонн или 11% от всего вала ТКО в стране, Подмосковье выдаёт в год 5,18 млн тонн - 10,9%, Санкт-Петербург 2,1 млн тонн, то есть - (4,4%, или, в Краснодарском крае на свалки вывозят 1,8 млн тонн отходов и это 3,8%, а в Ростовской области 1,6 млн тонн - 3,4%.

Далее список топ 10 продолжили: Татарстан выбрасывает на полигоны 1,5 млн тонн мусора - 3,1%, в Свердловской области 1,3 млн тонн - 2,7%, в Самарской - 1,1 млн тонн, или 2,3%, или; в Воронежской 950 тыс. тонн - 2%, в Саратовской области примерно столько же.

А теперь давайте посмотрим сами на себя. В среднем ежегодно каждый российский гражданин (безотносительно к полу и возрасту) выбрасывает на помойку до 434,7 кг бытового мусора. Впрочем, есть разница между обитателями разных регионов.

Средний камчадал выбрасывает 893,1 кг хлама, житель Сахалина мусорит меньше - 876,6 кг, Подмосковный обитатель выбрасывает 820,5 кг хлама, отходы жителя Магаданской области достигают 810 кг, а крымчанин - 809,1 кг, в Рязанской области - 789,3 кг, в Еврейской автономной области - 787,2 кг, в Костромской области -685,2 кг, в Амурской области 676,4 кг, в республике Саха-Якутия 649,4 кг.