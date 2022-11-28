Французские охотники предпочитают стрелять в людей, а не в дичь

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28 ноября 2022, 18:37

Фото: соцсети

26-летний турист был ранен в руку в одном из серии инцидентов, связанных с охотой во Франции в минувшие выходные, что снова привлекло внимание к этому вопросу, сообщает «the guardian».

Мужчина шел в горах недалеко от Прованса, когда в него попала шальная пуля в бицепс. Он был доставлен по воздуху в больницу в Авиньоне. Охотник, которому, как сообщается, было за 30, был арестован.

Инцидент произошел менее чем через 24 часа после того, как 64-летний мужчина был серьезно ранен после выстрела в живот во время участия в охоте на диких кабанов в Дордонь в субботу. Он был доставлен в больницу, где его состояние было описано как серьезное, но не опасное для жизни. 34-летний охотник был арестован и допрошен полицией.

В третьем инциденте 58-летний охотник был доставлен в больницу в бретонском городе Брест в воскресенье после того, как он был ранен в голову свинцовыми гранулами во время охоты на вальдшнепа.

Полиция расследует эти три инцидента.

Ранее в этом месяце два охотника предстали перед судом в Каоре за предполагаемое непредумышленное убийство англо-французского мужчины, 25-летнего Моргана Кина, который был ранен в грудь после того, как его приняли за кабана во время рубки дров на его собственной ферме в Лоте, на юго-западе Франции, в декабре 2020 года.

Представляю себе, идут два бывалых французских охотника добыть дикого свирепого кабана (французы очень любят свинину). Но тут им приходит в голову, что в лес идти не надо, там очень опасно и можно заблудится. Достаточно зайти на близлежащую ферму, где точно водятся дикие кабаны. И тут они заходят на скотный двор, один охотник восторженно кричит другому «смотри Жан Поль, вон там дикий кабан рубит дрова, какая удача!». Тут же вскидывает ружье «Бам-Бам», и кабан поражен. Это просто пик охотничьего искусства.

Но французские охотники на этом не останавливаются и идут дальше, развивая искусство добывание дичи.

В феврале этого года 25-летняя женщина, идущая по обозначенной тропе в регионе Канталь, была застрелена охотником.

По данным Французского управления по биоразнообразию (OFB), в течение сезона 2021-22 годов произошло 90 несчастных случаев, связанных с охотой, восемь со смертельным исходом, хотя количество несчастных случаев на охоте снизилось за последние 20 лет. Все, кроме двух жертв, были охотниками.

После голосования Федерация отклонила предложение Sénat, верхней палаты парламента, запретить употребление алкоголя на охоте, несмотря на недавний опрос YouGov для HuffPost, показывающий, что 85% опрошенных поддерживают запрет.