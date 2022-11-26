В Бийске и Барнауле объявлен режим «черного неба»

Сразу в двух городах Алтайского края объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. В Барнауле и Бийске с 27 ноября до 28 ноября ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, пишет «Алтайская правда».
Сочетание безветренной погоды и влажности не позволит вредным промышленным примесям рассеиваться в воздухе, в результате чего они образуют ядовитый смог, опасный для здоровья.
К этому еще прибавятся выхлопы автомобильного транспорта и другие выбросы, что приведет к повышенному загрязнению воздуха.
Жителям рекомендуют как можно меньше находится на улице, закрывать форточки и отменить прогулки и пробежки в утренние и вечерние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений.