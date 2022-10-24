Экологические итоги недели: Сингапур борется с «беспрецедентным» бумом выдр; спасённый котёнок леопарда осваивает охоту на оленя

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 октября 2022, 11:03 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Обычно полноводная Миссисипи переживает не лучшие времена. На фоне многолетней засухи и рекордно низкого уровня воды в настоящее время ведется строительство дамбы под рекой, чтобы предотвратить смешивание соленой воды с пресной, так как это ставит под угрозу снабжение питьевой водой население и угрожает сельскому хозяйству США. Франция, Венгрия и Болгария, сильно пострадали от высокопатогенного птичьего гриппа. Эпидемия унесла более 3,8 млн уток, что ставит под вопрос производство фуа-гра и может нанести существенный урон птицеводческой отрасли в 2022–2023 годах. В общей сложности около 50 миллионов домашних птиц были забиты из-за вспышки. В России из-за вспышки африканской чумы свиней в Татарстане в личных подсобных хозяйствах поголовье свиней сократилось в 3 раза, до 6 тыс. голов. По данным Россельхознадзора число вспышек этой болезни в этом году в разных регионах РФ достигло 27, из них 18 - среди диких кабанов. Ранее в пяти районах республики сняли карантин. Новые очаги заболевания не выявлены.



На прошлой неделе в США начали возводить дамбу на реке Миссисипи. Слабое течение и низкий уровень позволяет соленой воде из Мексиканского залива пробиваться вверх по реке и уже поставило под угрозу снабжение питьевой водой населения. Река протекает по территории 10 штатов, а уровень реки из-за продолжительной засухи сейчас ниже, чем за последние 70 лет. Непростая ситуация в Юте, где вода в Большом Соленом озере отступила на 800 квадратных миль (~2 070 км2), которые уже представляют собой пустыню. Проблемы и на реке Нексус. Там из-за засухи погибли порядка 65 тысяч горбуш. Продолжают сокращаться запасы воды вдоль реки Колорадо, а в Калифорнии два крупнейших водохранилища в штате заполнены всего на 30%. Все это скажется на сельском хозяйстве и урожаях этого года в США.



В Европе продолжается вспышка птичьего гриппа. Франция, Венгрия и Болгария страдают от эпидемии домашних птиц. Уже погибло более 3,8 млн уток. Болгарское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что заболевание выявлено на ферме в районе города Хасково. Все находящиеся там более 19 тыс. кур будут уничтожены. В общей сложности из-за эпидемии было выбраковано около 50 млн голов домашней птицы. При этом во Франции было уничтожено более 70% поголовья утят, что не позволило производителям фуа-гра оперативно восстановить мощности на предприятиях. В радиусе 3 км от очагов заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.



Ну а теперь к приятным новостям. У властей Сингапура есть необычный источник хаоса — это взрывная популяция выдр, причем примерно 17 семей ловят и съедают всю декоративную рыбу во всех городских фонтах, спят под мостами и разоряют частные рыбные хозяйства.



Их число удвоилось, а случайные нападения на людей и рыбные пруды побудили местные власти к усилиям по переселению. Популяция гладкошерстных выдр более чем удвоилась с 2019 года.



На прошлой неделе состоялось первое переселение выдр острова в поместье в районе города Селетар. Почти недельная миссия включала в себя заманивание шести выдр из ямы, которую они выкопали под пешеходным переходом, и перемещение их в новое место с природными источниками пищи.



До переселения семейство выдр в какой-то момент начало совершать набеги до 10 домов за одну ночь. Затем у семьи появились щенки, и они поселились на постоянной основе рядом с оживленной проезжей частью, что представляло потенциальную опасность как для выдр, так и для людей.



Популяция выдр восстанавливается с 1980-х годов, когда Сингапур начал очищать свои водные пути. Их численность растет отчасти потому, что выдры не сталкиваются со значительной опасностью со стороны других хищников, а сталкиваются только с крокодилами в мангровых зарослях водно-болотных угодий на северо-западе города.



В России в нацпарке «Земля леопарда» начались тренировки охотничьих навыков котёнка-сироты редчайшего дальневосточного леопарда. Он был обнаружен без матери и спасён в июле 2022 года. В истощённом состоянии его передали в Центр реабилитации, а после лечения выпустили в открытый вольер.



Сейчас малыш учится охоте на оленей. Умение справляться с такой добычей будет необходимо зверю в случае его возвращения в дикую природу. Котёнку около семи месяцев, он активно охотится на кроликов и за несколько недель почти утроил свой вес.



Стало известно, что Россия и Китай подпишут соглашение о создании резервата для этих необыкновенно красивых и редких животных. Дальневосточные леопарды находятся на грани вымирания. Сейчас на территории Приморья обитает 120 особей, а в Китае – не более 12. Охраняемая зона объединит российские нацпарк «Земля леопардов» и заповедник «Кедровая падь» с китайским «Северо-восточным парком леопарда и тигра».



