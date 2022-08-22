Экологические итоги недели: Китай развертывает самолеты для засева облаков; жара угрожает возгораниями по всей Центральной России

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22 августа 2022, 10:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе Россия и практически все страны Европы, а также США, фиксировали обмеление крупных рек, озер и водохранилищ. Из-за низкого уровня воды в Печоре приостановлено движение паромов из Коми, а пассажиров предполагается вывозить при помощи авиатранспорта. В результате, жители Нарьян-Мара, возвращающиеся из отпусков на машинах, рискуют не попасть домой. Низкий уровень воды на Дунае показал затонувшие немецкие военные корабли Второй мировой войны недалеко от речного портового города Сербии Прахово. В Испании на поверхности оказался затопленный водохранилищем испанский Стоунхендж или дольмен Гуадалпераль. Уровень воды на итальянском озере Гарда упал до 15-летнего минимума. Фермеры также пострадали от нехватки воды в реке По, которая простирается через северную Италию и страдает от самой сильной засухи за последние 70 лет.



В США катастрофически упал уровень реки Колорадо, чтобы спасти речную экосистему власти частично перекрывают водоснабжение в некоторые штаты и Мексику. Более двух десятилетий осадки выпадали на территории значительно ниже нормы и, как следствие, река, которая снабжает десятки миллионов людей и бесчисленные акры сельскохозяйственных угодий, обмелела до критического уровня. Борьба за пресную воду началась в Юте, Колорадо, Аризоне, Неваде, Калифорнии и Мексике. Этим штатам и мексиканскому правительству так и не удалось договориться между собой, кто сколько потребления сократит. В результате было вынуждено вмешаться правительство США.



Китай борется со своей самой длинной тепловой волной за всю историю наблюдений, с приостановлением энергоемкой промышленности и открытием основной плотины «Три ущелья» на реке Янцзы для повышения уровня гидроэнергетики. В результате засухи, китайским правительством было принято решение о развертывании самолетов для засева облаков, поскольку рекордная тепловая волна наносит ущерб урожаю и скотоводству. Гидроэнергетика составляет около 80% мощности Сычуаня, но сокращение потоков воды на Янцзы и его притоках привело к борьбе за удовлетворение растущего спроса на кондиционирование воздуха, поскольку температура взлетела до 40 градусов по Цельсию и выше.



Насколько корректно такое использование геоинженерии для соседей? Например, это может навредить климату России. Явление пока не изучено, его последствия могут быть грандиозны, ведь Китай использует технологии засева облаков не в маленьком городке для проведения салюта, а в огромных провинциях защищая урожай от жары, в это же время наша Амурская область и Сибирь страдает от засухи и пожаров.



Аномальная жара угрожает возгораниями по всей Центральной России. В воскресенье Рослесхоз поручил Рязанской, Нижегородской областям и Республике Коми обеспечить дополнительное привлечение межрегиональных лесопожарных сил для борьбы с огнем. А в Республике Саха (Якутия) необходимо увеличение группировки пожаротушения в Среднеколымском районе. Глава Рослесхоза выразил надежду, что масштабный пожар в Рязанской области, который стал причиной задымления в Москве, удастся локализовать в ближайшее время. Лесной пожар в регионе затронул территории Окского заповедника и национального парка Мещера. В первом ООПТ возгорание из-за сильного ветра произошло на месте старого пожара, который 12 августа был потушен.



Особый противопожарный режим сохраняется в 64 субъектах Российской Федерации.



До сих пор неясно, что отравило Одер, вторую по величине реку Польши. Начиная с 11 августа, возможно и раньше, рыба в реке была очень вялая, а потом началась массовая её гибель. Тысячи тонн мертвой рыбы приблизились к берегам в деревне Видухова на западе Польши. На экологическую катастрофу вначале отреагировали в приграничной зоне реки на германо-польской границе. Лаборатория Бранденбурга, где анализировали пробы воды, обнаружила ртуть. Её количество настолько сильно превышало все разумные загрязнения, что речь зашла о лабораторной ошибке, и будут проведены повторные исследования.



В Польше назначена награда в один миллион злотых тому, кто укажет на виновника экоцида. На сегодняшний день так и не ясна причина массовой гибели на реке, несмотря на многочисленные испытания образцов рыбы и воды.



Местные жители сообщили, что пожарные и силы территориальной обороны, развернутые правительством для удаления тонн мертвой рыбы, не были готовы к тому, что ожидало их в реке. Зловоние вокруг воды было настолько сильным, что большинство из них рвало во время работы. Местные рыбаки и люди, проживающие вблизи реки, предполагают, что им просто не хотят говорить правды и намеренно тянут время в надежде что концентрации токсинов неясного происхождения рассеются сами по себе.



