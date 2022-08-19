На восстановление Новой Зеландии после наводнения понадобятся годы

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19 августа 2022, 11:44

Фото: Соцсети

Новая Зеландия серьезно пострадала от наводнения, а район Нельсон-Тасман на Южном острове принял на себя основную тяжесть последствий. В течение трех дней, на город выпало 75 сантиметров осадков, сообщает «phys.org».

Несколько улиц в городе Нельсон были затоплены после того, как местная река Майтай вышла из берегов.

Мэр Нельсона Рейчел Риз заявила, что повреждение дорог и инфраструктуры города «займет годы, а не месяцы».

Она добавила, что «крайне важно», чтобы жители Нельсона сохраняли воду, поскольку снабжение города было нарушено оползнем, который повредил основную линию водоснабжения от местного водохранилища.

Более 400 домов в настоящее время эвакуированы в Нельсоне, где по-прежнему действует чрезвычайное положение.

Южный остров Новой Зеландии готовился к еще одному сильному дождю, но другие регионы не избежали экстремальной погоды.

Соседний город Нью-Плимут пережил свой самый влажный августовский день с тех пор, как начались рекорды с выпадения дождя на 10 сантиметров за 12 часов.

«Выпало более метра дождя, что привело к значительным стокам вниз по всем рекам», - сказал диспетчер гражданской обороны Таранаки Тодд Велвин с наводнениями, перекрытием дорог и поваленными деревьями, создающими проблемы.

Кайтайя, город недалеко от вершины Северного острова, был отрезан наводнениями и оползнями, и около 400 домов остались без электричества на крайнем севере.

Дэниел Кингстон, старший преподаватель географии в Университете Отаго, объяснил сильный дождь «атмосферной рекой», достаточно новым явлением — узкой полосой водяного пара высоко в атмосфере над Новой Зеландией.