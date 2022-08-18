Китай развертывает самолеты для засева облаков, поскольку рекордная тепловая волна наносит ущерб урожаю

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18 августа 2022, 11:26

Фото: Соцсети

Китай борется со своей самой длинной тепловой волной за всю историю наблюдений, с приостановлением энергоемкой промышленности и открытием плотин для повышения уровня гидроэнергетики, сообщает «Тhe guardian».

Китай изо всех сил пытается смягчить нехватку электроэнергии и доставить больше воды в пострадавший от засухи бассейн реки Янцзы, поскольку он борется с рекордной тепловой волной, засевая облака.

Насколько корректно такое использование геоинженерии для соседей, например России, пока не изучено, ведь Китай использует технологии засева облаков не в маленьком городке для проведения салюта, а в огромных провинциях защищая урожай от жары.

В течение более двух месяцев высокие температуры нарушали рост урожая и угрожая животноводству. В результате, вынудила промышленность в зависимых от гидроэнергетики регионах юго-запада закрыться, чтобы обеспечить электроснабжение домов.

Китай неоднократно предупреждал, что в ближайшие годы он столкнется с распространением экстремальных погодных явлений, поскольку он пытается адаптироваться к изменению климата и повышению температуры.

Тепловая волна в Китае длится уже 64 дня, что делает ее самой длинной с момента начала полных записей в 1961 году. Согласно прогнозам, высокие температуры сохранятся до 26 августа в бассейне Сычуань и значительной части центрального Китая.

Правительственным учреждениям было предложено установить кондиционеры не ниже 26 ° C и использовать лестницы вместо лифтов.

В среду центральная провинция Хубэй стала последней, кто обнародовал попытку вызвать осадки, отправив самолеты для запуска химического йодида серебра в облака.

Другие регионы Янцзы также запустили программы «засева облаков», но из-за слишком тонкого облачного покрова операции в некоторых пересохших районах остались в режиме ожидания.

Гидроэнергетика составляет около 80% мощности Сычуаня, но сокращение потоков воды на Янцзы и его притоках привело к борьбе за удовлетворение растущего спроса на кондиционирование воздуха, поскольку температура взлетела до 40 ° C и выше.

Среднее количество осадков в провинции Сычуань на 51% меньше, чем в предыдущие годы, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, которое цитирует провинциальную ветвь государственной сети.

Некоторые водохранилища высохли после того, как вода из крупных рек сократилась наполовину, говорится в сообщении.

Засуха во всем бассейне реки Янцзы также «негативно повлияла» на питьевую воду для сельского населения и скота, а также на рост сельскохозяйственных культур, говорится в уведомлении министерства водных ресурсов.

Чтобы увеличить поставки вниз по течению, крупнейший гидроэнергетический проект Китая, плотина «Три ущелья», увеличит сбросы воды на 500 миллионов кубических метров в течение следующих 10 дней, говорится в сообщении во вторник. Потоки воды там на этой неделе были примерно вдвое меньше, чем годом ранее.