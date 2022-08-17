Муравьи могут заменить пестициды для выращивания здоровых культур

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17 августа 2022, 16:14

Фото: www.stockvault.net

Муравьи могут быть более эффективными, чем пестициды, помогая фермерам производить продукты питания, согласно новому исследованию. Они лучше убивают вредителей, уменьшают ущерб растениям и повышают урожайность сельскохозяйственных культур, согласно первому систематическому обзору вклада муравьев в растениеводство.

Использование естественной силы насекомых может при надлежащем управлении иметь более высокую эффективность, чем обращение к вредным химическим веществам, сообщает «Тhe guardian».

Муравьи являются универсальными хищниками и охотятся на вредителей, которые повреждают фрукты, семена и листья, что приводит к падению урожайности. Исследование показало, что большее разнообразие муравьев обычно обеспечивает большую защиту от более широкого круга вредителей.

В анализе рассматривались 17 культур, включая цитрусовые, манго, яблоко и соевые бобы в таких странах, как США, Австралия, Великобритания и Бразилия. «В целом, при правильном управлении муравьи могут быть полезными средствами борьбы с вредителями и увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур с течением времени. Некоторые виды муравьев имеют аналогичную или более высокую эффективность, чем пестициды, при меньших затратах», — говорят исследователи.

Бразильская команда изучила 26 видов, большинство из которых древовидные муравьи, которые гнездятся на растениях или земле, но часто взбираются на растения. Они обнаружили, что муравьи лучше всего справляются с диверсифицированными системами земледелия, такими как агролесоводство (где деревья и сельскохозяйственные культуры выращиваются на одной земле).

Роль муравьев в сельском хозяйстве еще не совсем ясна, потому что они также могут быть проблемой. Вредители, такие как мучнистые червецы, тля и белокрылки, которые производят сладкую воду, называемую медвяной росой, как правило, чаще встречаются, когда муравьи рядом. Это связано с тем, что муравьи питаются медвяной росой, и поэтому по существу «выращивают» тлю, как домашний скот, защищая их от хищников в ответ.

Исследователи говорят, что экологически чистые методы управления, такие как предоставление альтернативного источника сахара (на земле, возле ствола дерева или на его ветвях), могут прервать эту связь. Муравьи отвлекаются и могут продолжать уменьшать количество других вредителей, таких как гусеницы и жуки, которые не производят медвяную росу.

В статье рассматривалось большинство видов насекомых, которые считаются вредителями во всем мире, охватывая 30 видов в 52 исследованиях.

Муравьев больше, чем любых других насекомых, что составляет половину биомассы насекомых планеты. Существует, по крайней мере, 14 000 известных видов муравьев, причем многие из них, скорее всего, останутся неизвестными. Производители цитрусовых в Китае веками использовали муравьев в сельском хозяйстве, и насекомые также использовались для борьбы с вредителями леса в Канаде, вредителями какао в Гане и вредителями сельскохозяйственных культур в Нигерии.

Муравьи, найденные на тихоокеанских островах Фиджи, сами культивируют и выращивают по крайней мере шесть видов растений, как часть взаимовыгодных отношений, которые насчитывают 3 миллиона лет.

По сути, ученые предлагают аккуратное описание преимуществ, полученных от муравьев, которые повсеместно распространены в экологических и сельскохозяйственных системах или еще один вариант в нашем наборе сельскохозяйственных инструментов, который может позволить сельскому хозяйству отойти от пестицидов, которые действительно наносят ущерб соседним сообществам насекомых, но все же повысить урожайность сельскохозяйственных культур».

Профессор Адам Харт из Университета Глостершира, также не участвовавший в исследовании, сказал, что это подтверждение важной роли муравьев в качестве контролеров вредителей. «Многие из нас говорили о муравьях как о естественных контролерах вредителей. Но, как и во всем остальном, это обычно сложнее, чем мы думаем, когда начинаем копать глубже.

«Большое послание для меня заключается в том, что нам нужно еще больше понять о мелкомасштабных взаимодействиях, если мы хотим лучше заниматься сельским хозяйством. Другими словами, нам нужно больше экологов».