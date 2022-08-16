Уровень воды на итальянском озере Гарда упал до 15-летнего минимума

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16 августа 2022, 21:46

Фото: Соцсети

Крупнейшее озеро Италии, крупное туристическое направление, расположенное среди гор на севере страны, страдает, как и многие другие водные ресурсы от засухи, сообщает «phys.org».

«В настоящее время мы находимся на 30 сантиметров выше (эталонного) гидрографического уровня», по сравнению со средним показателем для этого времени года от 80 до 100, сказал Джанлука Джинепро, глава Garda Unico, который наблюдает за озером.

Это самый низкий показатель с 2007 года, когда уровни опустились до 9,9 см, согласно официальным данным.

Он также сообщил, что «снизилась возможность обеспечения водой сельского хозяйства».

Фермеры также пострадали от нехватки воды в реке По, которая простирается через северную Италию и страдает от самой сильной засухи за последние 70 лет.

Но проблема выходит за рамки Италии, а земля по всей Европе пересохла из-за отсутствия осадков и изнуряющих температур, вызванных изменением климата.

Несколько других европейских стран также сообщили о рекордных температурах во время недавних тепловых волн, и низком уровне воды в реках.