Китай претендует на новый мировой рекорд по самому сильному устойчивому магнитному полю

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14 августа 2022, 15:28

Фото: SHMFF, www.eurekalert.org

12 августа гибридный магнит Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) в Хэфэе, Китай, произвел устойчивое поле 45,22 тесла (T), это самое высокое устойчивое магнитное поле в магнитном мире, сообщает «Еurekalert.org».

SHMFF побил предыдущий мировой рекорд в 45 тесла, созданный в 1999 году гибридным магнитом в Национальной лаборатории высокого магнитного поля США.

Этот гибридный магнит 45,22 тесла состоит из резистивной вставки, вложенной в сверхпроводящую выходную часть с отверстием 32 мм.

Несмотря на большие проблемы, команда успешно построила гибридный магнит в 2016 году, который тогда генерировал центральное магнитное поле в 40 тесла, что делает его вторым магнитом уровня 40 тесла во всем мире.

40 тесла были, по-видимому, не концом. С тех пор стремление команды к более высокому магнитному полю никогда не прекращалось.

«Чтобы достичь более высокого магнитного поля, мы внедрили инновации в структуру магнита и разработали новые материалы», - сказал профессор КУАНГ Гуанли, академический директор Лаборатории высокого магнитного поля Институтов физических наук Хэфэя Китайской академии наук (CHMFL), где базируется SHMFF. «Процесс производства необходимых дисков также был оптимизирован», — добавил КУАНГ в заявлении, сделанном на месте проверки семью академиками.

Успех магнита 45,22 тесла представляет собой важную веху в развитии магнитных технологий в Китае и в мире.

Лаборатория в Хэфэе ранее установила три мировых рекорда с помощью своих резистивных магнитов.

SHMFF, пользовательский объект, который в настоящее время предоставляет ученым во всем мире самое сильное устойчивое магнитное поле, проработал более 500 000 машинных часов с момента своей работы.